Выставка, посвященная Нурсултану Назарбаеву, открылась в Петропавловске

Жанель Бисенбаева-корреспондент

— Основные приоритеты выставки — это знакомство с биографией, идеями и инициативами Первого Президента Нурсултана Назарбаева. На ней собрано около 15 книг. Из всех отличается вот эта- книга почетных граждан. На ней ровно 12 лет назад Елбасы своей рукой написал слова напутствия.

Пожелания эти актуальны и по сей день. Нурсултан Абишевич на протяжении 30 лет крепкой рукой руководил судьбой нации на пути к прогрессу и процветанию. Сегодня его работами интересуются многие казахстанцы.

Бауыржан Жунусов — один из них. Преподаватель истории 10 лет изучает труды Елбасы. Не перестаёт удивляться его проницательным умом и исключительным трудолюбием.

Бауыржан Жунусов- руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Нурсултан Абишевич-уникальная личность, признанный авторитет во всем мире. Мы его не просто называем лидером, он действительно вывел нашу республику в число наиболее сильных и развитых государств.

Исторический феномен Елбасы в том, что он развивает творческий потенциал нации — пишет книги. В них затрагиваются различные проблемы и одновременно пути их решения. Одни из немаловажных сегодня представлены на выставке в резиденции Абылай хана.

Бауыржан Жунусов- руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Выставка состоит из 5 щитов, где поэтапно расписана жизнь президента. То есть охватывает 30-летний период истории. Помимо этого, здесь собраны его книги. Мы сами знаем, что наш президент — разносторонняя личность.

Впервые на выставке нет посетителей. В этом году из-за пандемии мероприятие проходит онлайн. Ознакомиться с экспозициями можно, но только на официальном сайте музейного комплекса.

Жанель Бисенбаева