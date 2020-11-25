Выставка, посвященная Нурсултану Назарбаеву, открылась в Петропавловске

Новости МТРК, Личность

17:46 25 Ноября 2020

Жанель Бисенбаева-корреспондент

— Основные приоритеты выставки — это знакомство с биографией, идеями и инициативами Первого Президента Нурсултана Назарбаева. На ней собрано около 15 книг. Из всех отличается вот эта- книга почетных граждан. На ней ровно 12 лет назад Елбасы своей рукой написал слова напутствия. 

Пожелания эти актуальны и по сей день. Нурсултан Абишевич на протяжении 30 лет крепкой рукой руководил судьбой нации на пути к прогрессу и процветанию. Сегодня его работами интересуются многие казахстанцы.

Бауыржан Жунусов — один из них. Преподаватель истории 10 лет изучает труды Елбасы. Не перестаёт удивляться его проницательным умом и исключительным трудолюбием.

Бауыржан Жунусов- руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Нурсултан Абишевич-уникальная личность, признанный авторитет во всем мире. Мы его не просто называем лидером, он действительно вывел нашу республику в число наиболее сильных и развитых государств. 

Исторический феномен Елбасы в том, что он развивает творческий потенциал нации — пишет книги. В них затрагиваются различные проблемы и одновременно пути их решения. Одни из немаловажных сегодня представлены на выставке в резиденции Абылай хана.

Бауыржан Жунусов- руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Выставка состоит из 5 щитов, где поэтапно расписана жизнь президента. То есть охватывает 30-летний период истории. Помимо этого, здесь собраны его книги. Мы сами знаем, что наш президент — разносторонняя личность.

Впервые на выставке нет посетителей. В этом году из-за пандемии мероприятие проходит онлайн. Ознакомиться с экспозициями можно, но только на официальном сайте музейного комплекса.

 

 

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Врачи медцентра «Атлант» из РФ предлагают уникальную процедуру
Главе государства представили обновленный проект алфавита на латинице
ЦОНы изменили режим работы
За 9 месяцев этого года объём вложений в основной капитал СКО составил 174 млрд тг
Цены на недвижимость в СКО значительно выросли
Североказахстанские судьи приступили к реализации поручений президента
Количество дисциплинарных дел в отношении госслужащих в СКО снизилось на 34 %
В Тайыншинском районе назначили нового акима
551 североказахстанец отправится на службу в армию
В СКО онлайн прошел 9-й региональный гражданский форум
В антикоррупционной службе провели семинар для НПО и СМИ
Волонтеры напомнили петропавловцам правила профилактики КВИ