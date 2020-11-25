В Петропавловске подвели итоги ежегодного областного конкурса «Жүзден жүйрік»

Конкурс «Жузден жуйрик» проводится в 20-й раз. В этом году организаторы внесли небольшие изменения. Если раньше в нем принимали участие только учителя среднего образования, то в этом году еще дошкольного, присоединились к ним и преподаватели колледжей. Им предстояло пройти 4 тура.

Гульмайда Мусетаева, старший преподаватель филиала АО «НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— Первый этап — подача заявки и анкетирование. Следующий — это тестирование, связанное с творчеством и жизнью Абая Кунанбаева. Третий этап — основной. Те, которые прошли с 1 этапа на 3, они готовили видеоуроки. 4 этап — эта работа жюри и сегодняшнее мероприятие — завершение и награждение победителей.

Приурочили конкурс к 175-летию Абая Кунанбаева. На участие подали заявки почти 130 педагогов, 89 из них прошли первый этап. В следующий тур получили путёвку только 39.

Креативность, актуальность, техническое сопровождение своих проектов: жюри учитывало все условия. Конкуренция была серьезной.

Гульмайда Мусетаева , старший преподаватель филиала АО «НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— Это выявление талантливых, творческих учителей и поддержка. Сейчас опять же дистанционное обучение. Компетентность учителей, методическая поддержка. Это каждое мероприятия для них важно. Так как сейчас аттестация проходит. Это все отмечается.

По итогам конкурса 1 место заняла учитель средней школы №6 им. Кожабергена жырау Дарима Сагдеева. Её онлайн-урок признали лучшим.

Второе место у Талгата Мухитдина из Талишикской средней школы Акжарского района. Замкнула тройку лидеров педагог Ефимовской основной школы района им. Г. Мусрепова Гульсим Мустафина.

Анастасия Остертак