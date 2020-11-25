Полицейские задержали автовора, угнавшего джип

К преступлению двое жителей Есильского района подготовились тщательно. Продумали всё до мелочей и каждый сценарий прямо как в голливудском фильме. Всё началось с того, что злоумышленники «положили глаз» на солидный внедорожник в одном из дворов областного центра по улице Назарбаева.

Потерпевший:

– Здравствуйте, там машину со двора угнали! Да вот буквально примерно час назад. Тойота Ланд Крузер 80. Темно – зеленого цвета.

Ориентировку передали всем постам и автопатрулям. Вскоре стражи порядка отследили путь внедорожника. Похожий джип заметили на трассе в направлении села Боголюбово Кызылжарского района.

Его водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться от преследования. Но как не пытался лихач уйти от погони, его задержали. Автовором оказался ранее судимый 25-летний житель села Покровки Есильского района.

Подозреваемый:

— Смотрели пару раз ее по объявлению, потом приехали и угнали. Сзади замок сломали, залезли. Аккумулятор поставили, завели и уехали.

Тлеген Альжанов- начальник 1-го ОП г.Петропавловска:

— В результате оперативно-розыскных мероприятий данная машина была замечена близ села Новокаменки Кызылжарского района, однако, данная машина не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции и стала уклоняться. В ходе погони данная автомашина была задержана близ села Боголюбово Кызылжарского района. Один из преступников был задержан, данный подозреваемый является жителем Есильского района, ранее судимым по статье 178 УК РК «Грабеж».

Уже после стражи порядка нашли спрятанную в лесопосадках близ села Новоникольского легковушку второго фигуранта дела. 34-летнего мужчину сейчас разыскивают.

Абай Альжанов