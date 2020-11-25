Определены победители конкурса «Парасатты отбасы»

Старт конкурсу «Парасатты отбасы» дали месяц назад. О нём специалисты антикоррупционной службы рассказывали североказахстанцам через социальные сети. За это время желание посоревноваться за звание «добропорядочная» изъявили 9 семей со всего региона.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Всего поступило 9 работ в виде роликов. Алгоритм тут прост: они формируют ролик, где рассказывают о своей семье. Рассказывают, чем они руководствуются при воспитании своих детей, какие ценности прививают.

Жёстких требований к конкурсу организаторы не ставили. Обращали внимание на несколько общих: наличие хэштега «Парасатты Отбасы 2015» и на то,чтобы ролик обязательно был размещен в социальных сетях.

При выборе тройки лидеров члены жюри отдавали предпочтения семьям, которые подошли к созданию ролика оригинально.

Этот трогательный фрагмент из 3-минутного ролика в виде слайдшоу — работа Анары Кусановой и ее 10-летней дочери Адемы. Над ней в дружном тандеме они трудились около месяца.

Основной акцент в этом видео Анара сделала на своем ребенке. А именно, насколько дочь понимает, что значит быть честным , справедливым и добропорядочным человеком. И как в жизни применять эти качества.

Адема Кусанова

— Мама и апашка учат всегда меня быть честной в школе и дома. Поэтому я никогда не опаздываю, учусь хорошо, всегда помогаю маме по хозяйству. Поэтому мы и участвуем в этом конкурсе. Это уже мой не первый конкурс.

Для мамы Адемы «Парасатты отбасы» тоже не первый опыт. Такие конкурсы девушка старается не пропускать, помогают ей в этом родные и близкие. Ведь именно они привили когда-то ей эти правила. По ним она воспитывает сейчас и своего ребенка.

Анара Кусанова, жительница г.Петропавловска:

— Мои родители меня всегда учили достигать своей цели без чьей-то помощи, быть честным и справедливым, по должности, по карьере, всего самой добиваться.

За такие жизненные принципы, старание и нестандартную подачу эта работа стала лучшей. Второе место заняла семья Малгаждаровых, 3 место у четы Нурмаганбетовых из Акжарского района. Всех участников наградили памятными подарками и благодарственными письмами.

Анжелика Сычёва