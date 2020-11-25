Музыкальному наследию Абая посвятили онлайн-мероприятие в библиотеке им. Муканова

Это одна из самых узнаваемых песен. Лирическое произведение «Көзімнің қарасы», что в переводе «Ты- зрачок глаз моих», написана Абаем Кунанбаевым больше века назад.

Широкая, печальная мелодия передает взволнованные чувства человека, который ищет самые прекрасные слова, чтобы воспеть любимую. Сыграть ее на инструменте, а уж тем более передать все эмоции, может не каждый.

Наталья Чуряк — заведующая отделом литературы по искусству областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Во-первых, мне очень нравится мелодика песен. Сколько бы они не существовали, они популярны, они сегодня звучат на радио, телевидении. В сегодняшних обработках каких-то новых. Песни Абая отличаются особой мелодией, и вообще его музыка отличается особым абаевским стилем.

В ее репертуаре больше 15 песен великого мыслителя. Каждая поется по разному. «Она льется, парит, взмывает, нежится, томит»- так о музыке в целом говорил Абай.

В честь его 175-летия в областной библиотеке провели мероприятие. Здесь говорили о музыкальном наследии просветителя.

Елена Скакунова-организатор мероприятий областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— В этом году мы отметили с широким размахом 175-летие Абая. И наша областная библиотека на постоянной основе продолжает различные мероприятия, которые связаны с его именем. У него очень много произведений, которые остаются на слуху у народа. И эти произведения мы сегодня сыграли.

Насладиться ими слушатели, к сожалению, могли только сидя дома. Мероприятие проходило в онлайн-режиме. Для тех, кто хочет познакомиться с музыкальным наследием Абая поближе, в библиотеке собраны нотные сборники, книги и пособия.

Жанель Бисенбаева