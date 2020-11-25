19 североказахстанских делегатов участвовали в ХХ съезде партии «Nur Otan»

Помощь и постоянные консультации. Приемы граждан для ведущий партии страны — практика достаточно привычная. До 2020-го она была еще и постоянной. Во время пандемии потребностей в грамотных советах от населения меньше не стало.

Весь этот период нуротановцы продолжали пусть и удаленно, но быть на связи с народом. Именно ему посвящены все программы и проекты партии: «Бақытты отбасы», «Будущее без барьеров», «Жастар — Отанға».

Перечислять можно долго, как и то, что «Nur Otan» сделал за последние годы. Но, как известно, без подведения итогов двигаться дальше — невозможно. Об «ударной» пятилетке лидеры страны говорили накануне ХХ съезда партии «Nur Otan», здесь же обозначили новые цели.

Главное-социальная справедливость. Именно поэтому мы уделяем большое внимание поддержке нуждающихся. При проведении социальной политики будут усилены меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Приоритет — социальному прогрессу страны. На ХХ партийном съезде Президент Казахстана говорил о том, что в будущем в республике планируется увеличение расходов на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на защите бизнеса. Эти моменты есть и в новом Послании главы государства. Ключевые поручения из него вошли в предвыборную программу на ближайшие 5 лет.

Кроме того, на съезде утвердили партийный список «Nur Otanа». В него вошли 126 кандидатов.

-77 человек — победители праймериз

-49 кандидатов вошли в список по партийной квоте

-16 казахстанцев вступили в ряды партии перед праймериз

-37 кандидатов из 126 — женщины, в том числе 3 многодетных матери

-15 человек — молодежь в возрасте до 35 лет Средний возраст кандидатов «NurOtan» составляет 48 лет, в 2016 был 52 года

Регионы на связи онлайн. От СКО в таком режиме участвовали 19 делегатов. Одним из них стала Бахытжан Самиева. Североказахстанка с активной гражданской позицией.

Несмотря на неприятные сюрпризы 2020-го, она старалась помогать представительницам прекрасной половины, мотивировать их на новые дела. Ведь если не сейчас, то, когда.

Бахытжан Самиева также отстаивает права многодетных женщин и очень гордится их начинаниями.

Бахытжан Самиева, делегат ХХ съезда партии «Nur Otan» от СКО:

— Я видела, как прошла молодая женщина, имеющая девятерых детей, семерых она воспитала. И она с высокой трибуны говорила о переживаниях наших многодетных мам. Это здорово, что такая женщина вошла в партийный список. Она будет поднимать проблемы, которые касаются многодетных семей.

Вместе идти к общим целям гораздо легче, считают все нуротановцы. Каким будет этот путь в ближайшие 5 лет, покажет время.

Дарья Пышмынцева