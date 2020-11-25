112 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в СКО за прошедшие сутки

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18:14 25 Ноября 2020

В СК продолжают ежедневно регистрировать всё больше заболевших коронавирусом.  У 50 человек симптомные проявления болезни.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, среди новых случаев лидирует Петропавловск. За день плюс 41 заболевший.

Следом Кызылжарский район, там выявили 20 случаев covid-19. 11 зарегистрировали в Аккайынском, ещё 10 — в Жамбылском районе.

За сутки в 4 лабораториях провели почти 1400 ПЦР-исследований. Всего за период пандемии в области зарегистрировано 5836 случаев коронавирусной инфекции.

 

Айгерим Мукашева

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