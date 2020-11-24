В СКО 93% государственных услуг доступны в электронном формате

С информацией о результатах работы мониторинговой группы по контролю деятельности двух городских детских центров социального обслуживания выступил руководитель областного департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции. Проверки специалисты проводили в период с 6 по 16 ноября.

Мереке Мухамедьяров, руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— Мониторинговой группой был осуществлен визуальный осмотр помещений, а также же складских помещений по хранению мягкого инвентаря, продуктов питания, прачечных, душевых. Центры соответствуют нормам. Оборудованы, имеется мебель и техника. Специалисты квалифицированные.

И такие профилактические проверки с начала года прошли в 5 центрах социального обслуживания региона. О том, как работали в этом году в спортивной сфере, рассказал руководитель профильного управления Сергей Мелехов.

С начала года в области провели почти 600 различных мероприятий и соревнований, половину из которых из-за пандемии организовали в онлайн-формате.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Мы делаем акцент на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры как в городах , так и в сельских местностях. Большой объем ремонтных работ по программе «ДКЗ» мы провели на стадионе «Карасай «, во Дворце спорта, лыжероллерной трассе в Борках , бассейне «Дельфин » и других объектах спорта. Общая сумма свыше 400 млн.

По этой же программе в области продолжается строительство трёх ФОКов в Сергеевке, в Тайынше и Смирново. Еще столько же, но уже по проекту » Ауыл -Ел Бесігі» — в Саумалколе, Явленке и Пресновке.

По инициативе главы региона возводят 5 хоккейных кортов, районные дома культуры перепрофилируются в культурно — оздоровительные центры. Совершенствуются североказахстанцы и в процедуре оказания государственных услуг.

Гульнара Жусалина, главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— На сегодняшний день 694 госуслуг, 93% доступны в электронном формате. Это говорит о том, что буквально каждую услугу можно получить в электронном виде. Необходимо только владеть навыками. Дошло до того, что не обязательно нужно иметь ЭЦП , можно по одноразовому паролю, через идентификацию, через соцсети.

За 9 месяцев текущего года более 90% госуслуг население получило в электронном формате.

Анжелика Сычёва