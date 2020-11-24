В Петропавловске снова сгорел автобус

Сигнал о возгорании поступил в 9 часов 9 минут. В тушении пожара участвовали 6 человек личного состава специализированной пожарной части №2. Горела передняя часть моторного отсека.

Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Возгорание в так называемом автобусе — «зайчике» китайского производства ликвидировали за 6 минут. С начала года в регионе произошло 62 транспортных возгорания. 3 из них — в маршрутных автобусах.

Еркин Жакаев — заместитель начальника специализированной пожарной части№2 г. Петропавловска:

— Незамедлительно было принято решение подать на тушение пенные стволы. В результате чего локализация была достигнута спустя 4 минуты, а ликвидация спустя 2 минуты. В результате пожара уничтожены моторный отсек, лобовое стекло и бампер. Поврежден пассажирский салон. Пострадавших нет. Маршрутный автобус следовал без пассажиров.

Алишер Ашимов