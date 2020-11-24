С начала сентября зарегистрировано 108 случаев covid-19 среди учащихся

Вторая четверть у большинства школьников проходит также как и первая. В традиционном формате работает 361 школа области. Это малокомплектные в отдалённых сёлах. Там знания, сидя за партами, получают почти 23 тысячи ребят. Ещё свыше 31 тысячи учатся дистанционно.

Формат работы сменился у 8 учебных заведений, которые перешли в штатный режим, а Чеховская средняя школа в Уалихановском районе наоборот «ушла» на дистанционку. Там коронавирусом заболели учащиеся. Но это произошло на каникулах и, естественно, в школу они тогда не ходили.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В период с 19 по 20 ноября в Чеховской средней школе зарегистрировано 7 случаев среди школьников. Школьники, до изоляции на карантин по контакту с семьей, обучались в штатном режиме 1 — 10 классах. Дети с разных классов. Инфицирование произошло в период каникул в семье, поэтому контактных лиц нет.

Есть заболевшие учащиеся и в уалихановском райцентре. Школы полностью перевели на дистанционку. Ещё один заболевший ученик — в Аккайынском районе и 4 — в Петропавловске. Эти дети были в числе контактных и вирус подхватили от членов семьи. За ноябрь в области covid-19 подтвердился у 68 школьников, 19 из них ещё борются с вирусом.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Касательно закрытия дежурных классов, за период обучения, начиная с сентября, в целях профилактики и недопущения распространения инфекции на дистанционку перешли 57 дежурных классов. То есть они на какое-то время переходили, дети были на изоляции. После ПЦР тестов они возвращались в штатный режим. Из них в ноябре 19.

24 ноября на карантин закрыли две дошкольные организации. Это мини-центр при Успенской СШ района М. Жумабаева и детский сад «Балапан» в Аккайынском районе.

Чтобы свести к минимуму контакты между малышами, в дошкольных учреждениях Петропавловска утренний приём продлили до 9 утра там, где два входа. Если больше, то детей можно приводить до половины 10-го. Среди педагогов коронавирус подтвердился у 24 учителей. Все они получают необходимое лечение на самоизоляции.







Айгерим Мукашева

Айгерим Мукашева