С 1 декабря в Петропавловске запускается система электронного билетирования

Новости МТРК

18:01 24 Ноября 2020

Работать она будет пока только на 4 маршрутах: это 27-й, 6-й, 16-й и 26М. Платить за проезд в этих автобусах пассажиры могут не только наличным расчетом, но и путем электронной оплаты через терминал.

Возможна она будет только при наличии так называемых транспортных карт, реализация которых начнется с 27 ноября в пунктах продаж общих городских билетов. Их адреса указаны на экране. Стоимость остается прежней: для взрослого — 80 тенге , 40 — для детей.

 — Ассоциация «СКО Автотранспортный союз» (ул. Жамбыла Жабаева, 174, каб. 26Г):

— рынок «Тайга» (ул. Жамбыла Жабаева, 188, гардероб):
— магазин «Караван» (ул. Нурсултана Назарбаева, 246, второй ряд, газетный киоск):
— диспетчерский пункт, вокзал (пересечение улиц Ахременко и Медведева

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Предварительная стоимость транспортной карты будет составлять 500 тенге. Еще ведутся с компанией переговоры по поводу акции, возможно, будет акция, будет удешевление. Также можно будет оплатить банковской картой. В дальнейшем эта работа будет продолжена. В дальнейшем во всех маршрутах будут устанавливаться терминалы.

 

 

Анжелика Сычёва

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