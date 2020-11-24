Премьер-министр поручил обеспечить 100%-ю готовность больниц на случай ухудшения эпидситуации

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется практически во всех регионах Казахстана.В стране инфекционные койки заполнены на 22%, реанимационные — на 17. В «желтой зоне» находятся 2 региона, в «красной» — 5, в том числе и СК.

Аскар Мамин поручил завершить поставку медицинского оборудования и обеспечить полную укомплектованность реанимационных отделений инфекционных стационаров.

Также Премьер-министр поручил обеспечить 100%-ю готовность ведомственных больниц и госпиталей на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Министерству здравоохранения и акиматам нужно принять меры по обеспечению достоверности лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

При этом в целях обеспечения прозрачности исследований до 1 декабря будет завершена интеграция лабораторий с единой информационной системой.

Министерству здравоохранения Аскар Мамин поручил в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств.

Айгерим Мукашева