Петропавловские волейболистки вошли в число лидеров чемпионата РК

Сейчас женский волейбольный клуб «Куаныш» готовится ко 2 туру чемпионата РК. Капитан команды Екатерина Михайлова считает, что составу надо больше практиковаться.

В этом году пришли 5 новых участниц. Спортсменкам надо привыкнуть к совместной игре. Недочеты есть, и над ними надо работать, говорит Екатерина.

Екатерина Михайлова, капитан ВК «Куаныш»:

— Первый тур чемпионата прошел хорошо. Выполнили свои задачи. Игры прошли нормально. Есть некие недочеты, будем над ними работать. Команда работает слаженно, в принципе хорошо все. Физподготовка идет, с мечами работаем на технику, на какие-то тактические действия.

С 10 по 19 ноября в г. Талдыкоргане проходил 1 тур чемпионата. За призовые места боролись 8 команд. Наши волейболистки замкнули тройку лидеров. Большую конкуренцию им составили команды «Жетысу» и «Арай». Последняя завоевала пальму первенства.

Азамат Есимов, главный тренер ВК «Куаныш»:

— Задачи на этот сезон у нас — попасть в число призеров, неплохо начали. Как бы у нас все игры в основном были в 3-0 Думаем, что неплохо на первый тур, планируем во втором еще больше очков забирать. В этом году у нас неплохая команда, прогнозируем. Думаем, наши задачи выполним.

В программе 29-го Чемпионата РК 5 туров. Следующий, пройдет в городе Семее 10 декабря. У наших волейболисток достаточно времени, чтобы поработать над стратегией и набраться сил для новых побед.

Анастасия Остертак