О соблюдении санитарных норм напоминают покупателям в «Семейном»

Правила, которые североказахстанцы знают наизусть. Их по несколько десятков раз слушают не только покупатели, но и работники одного из крупнейших городских гипермаркетов.

Речь идет о полусотне сотрудников: продавцы, консультанты, кассиры. В каждой 12- часовой смене их по 20. В масках, перчатках и в постоянном контакте с людьми.

Евгения Марушкина, администратор торговой сети:

— Сейчас на период пандемии, да, работы стало бесспорно больше, так как приходится за кассой, что происходит, в мониторе, что и как отбивают, и, конечно же, работа с покупателем. Соблюдение дистанции и всех санитарных норм.

«Пробил», упаковал. Когда нужно, поздоровался и попрощался. И все это с вежливой улыбкой. Казалось бы, в работе кассира в супермаркете нет ничего сложного. Но, это только на первый взгляд.

Такой труд связан с ежедневными физнагрузками. Руки и спину на этой работе можно быстро подкачать. А вот нервную систему напротив раскачать. Ведь за продуктами приходят самые разные покупатели.

Например, вот такой конфликт произошел в продуктовом Костанайской области. За свою излишнюю эмоциональность и неоправданное упрямство казахстанец получил двое суток ареста и штраф свыше 40 тысяч тенге.

Подобных случаев в практике администратора Евгении Марушкиной не было. Но, напоминать, что это не администрация гипермаркета придумала правила о ношении масок и социальной дистанции, ей приходится часто.

Евгения Марушкина, администратор торговой сети:

— Покажите нам закон, многие знают, что такое постановление есть. И фактически оно всегда одно и тоже, какие-то моменты регулируются.

Масочку поправляем, дистанцию соблюдаем. И это при том, что с санитарными нормами североказахстанцы знакомы не один день. Соблюдать правила, как и напоминать о них, не сложно.

Это дело привычки, считает Нагима Шуканова. За плечами хрупкой девушки 5 лет работы кассиром. С конфликтами сталкивалась редко, чаще наблюдала их со стороны. Напряженный 2020-й не стал исключением.

Нагима Шуканова, кассир торговой сети:

— Просишь с первого раза поправить масочку, был случай, что, допустим, просили пригласить вышестоящие органы, администратора, охранника. «Я не буду поправлять». Конкретно не у меня, за соседней кассой, но все это чувствуешь и слышишь. Вплоть до того, что даже приглашали охрану. И уже она проводила беседу.

И после такого эмоционального давления кассир должен как ни в чём не бывало продолжать работать свою 12- часовую смену, за которую, кстати, они меняют бесчисленное количество перчаток, а еще постоянно обрабатывают все рабочие поверхности. Всё для того, чтобы защитить от вируса окружающих и себя.

Дарья Пышмынцева