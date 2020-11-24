Хоккеисты «Кулагера» смогли взять реванш в ответном матче с «Сарыаркой»

Первыми счёт в противостоянии на 3-й минуте открыли карагандинцы. Склонить чашу весов «скакунам» удалось уже в следующей атаке. Отличился форвард Филипп Святына. Следующий гол был забит только в 3 периоде.

Вперед вышли петропавловцы. После удачной атаки шайбу соперникам забросил защитник Федор Хорошев. Тем не менее, гости быстро отыгрались. Судьба этого поединка решилась в серии буллитов.

В них лучшую реализацию показали хозяева льда, которые вполне заслуженно и вышли победителями. После 16 игр в активе «Кулагера» 23 очка. Они идут в 5 -ке сильнейших команд чемпионата. В следующем туре 27 и 28 ноября «скакуны» сразятся в гостях с «Алматой».

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— К сожалению, судейство не блистало. Видимо, сказывается авторитет команды «Сарыарка». Судьи не видят у них нарушения, но достаточно много видят их у нас. Есть над чем задуматься. Тем не менее, команды в равных ситуациях, но дома у нас больше удалений, которые были высосаны из пальца. Всех болельщиков с победой!

Айгерим Мукашева