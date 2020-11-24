Дорожники готовы к работе в зимних условиях

Протяженность автодорог республиканского значения в нашем регионе- почти 2000 километров. К их зимнему содержанию дорожники подготовились в штатном режиме: выполнили ямочный ремонт, вырубили непригодные кустарники, провели механический окос обочин.

Недавно завершили работы по установке специальных защитных щитов на участках, подверженных снежным заносам. Охватили 283 километра.

Азамат Шубеков, главный инженер СКОФ ТОО «Казахавтодор»:

— Начиная с июня месяца, начали подготавливаться планомерно к зимнему содержанию. Всего в распоряжении ТОО «Казахавтодор» имеется 91 единица техники, дополнительно арендовано 10 единиц. Работы в этом году начаты с выпадением осадков. У нас не нормированный график, выходим по мере выпадения осадков.

В сравнении с 2019-ым зима в этом году обещает быть суровой и снежной. Для борьбы с гололёдом заготовили более 1200 кубометров песко- соляной смеси. Но доверяют не только эффективному тандему материалов.

В деле и новые технологии. Подрядчики запасли 5 тонн химического реагента «Айсмикс».

Азамат Шубеков, главный инженер СКОФ ТОО «Казахавтодор»:

— «Айсмикс»- это новая технология, используется до -10 — 12 градусов. Реагент превращает лёд в воду, причём мгновенно. В этот момент технике нужно щетками очистить воду. Потом уже асфальт получается сухим и чистым.

Всего по области работают 12 дорожно-эксплуатационных пунктов. Идёт реконструкция производственной базы в городе Мамлютке. К зимнему периоду на 100% готовы, заверяют специалисты

Канат Усербаев, заместитель директора СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— В зимний период филиалом на постоянной основе ведутся работы по взаимодействию с органами управлений полиции, местной полицейской службой, ДЧС по закрытию и ограничению движения при наступлении неблагоприятных погодный условий.

По прогнозам синоптиков, в конце ноября по области ожидаются обильные осадки до 6 миллиметров. Температура воздуха понизится до -23 градусов.

Абай Альжанов