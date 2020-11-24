7 преступлений раскрыли полицейские СКО в рамках ОПМ «Скотокрад»

Правоохранительные органы

17:54 24 Ноября 2020

Проверка рынков, магазинов и мясоперерабатывающих предприятий- этой работой ежедневно занимались более 300 полицейских в рамках республиканской операции «Скотокрад». Главная задача — выявление и пресечение преступлений, связанных с домашней живностью.

Кумарбек Жоламан — оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Было задействовано 320 сотрудников полиции, в том числе 262 — административной полиции и местной полицейской службы, 58 — криминальной полиции, 20 — управления ветеринарии. Выявлено 7 ранее совершенных преступлений, в том числе — 3 — из категории «прошлых лет». Кроме этого, выявлено 36 правонарушений по статье 406 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение законодательства РК в области ветеринарии».

Под особым контролем полицейских — рынки и другие места продажи мяса. В регионе насчитывается более 100 убойных и мясоперерабатывающих пунктов. Кроме того, функционирует больше 200 загонов, так называемых штрафстоянок для содержания бродячего скота.

Кражу легче предупредить, чем раскрыть. В рамках акции участковые инспекторы проинформировали об уголовной ответственности за скотокрадство табунщиков и пастухов. Также сотрудники райотделов раздали памятки с рекомендациями о том, как уберечь свой скот от злоумышленников.

 

 

Алишер Ашимов

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