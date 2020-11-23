За 22 ноября число заразившихся КВИ в СКО увеличилось на 96

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COVID-19: Казахстан

18:18 23 Ноября 2020

Не являетесь ли Вы бессимптомным носителем коронавируса? Мало кто из нас с уверенностью ответит, что нет. В этом и опасность covid-19. Человек может не испытывать никаких признаков болезни, ехать в автобусе на работу, заходить в магазин.

Сам он недомоганий не испытывает, но для окружающих несёт большую угрозу. Потому и нужны маски. Чтобы обезопасить людей вокруг. И если носить их станут все, то и в безопасности. Особенность инфекции в том, что около трети населения переносит её в лёгкой форме или вообще бессимптомно.

Татьяна Цечоева, ответственный руководитель городского инфекционного центра, г.Нур-Султан:

— Первые симптомы: повышение температуры, мышечная боль, головная боль, жидкий стул, потеря обоняния. Эти симптомы могут присутствовать одновременно, но и каждый может быть по отдельности. 

А если появились слабость и потливость, затруднённое дыхание, одышка, боли в груди, то можно думать о поражении нижних дыхательных путей и развитии пневмонии. Если у вас эти симптомы или температура, нужно сразу же позвонить в поликлинику по месту жительства.

Изолироваться и не заниматься самолечением. Казахстанцы сейчас массового скупают барсучий и медвежий жир, который, якобы, помогает в борьбе с коронавирусом. Но доказательной базы нет, говорят столичные специалисты.

Уйти на изоляцию и не выходить из дома без крайней необходимости нужно пожилым и людям с сахарным диабетом, избыточной массой тела, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолёгочной системы.

Эти пациенты в большинстве своём covid-19 переносят крайне тяжело. Вакцину от коронавируса ещё тестируют, лекарства от него тоже нет. Пока что лучшая защита — профилактика, направленная на укрепление иммунитета.

Татьяна Цечоева, ответственный руководитель городского инфекционного центра, г.Нур-Султан:

— В первую очередь соблюдение режима сна. Проветривание помещений. Но нет так, чтобы человек в холодное время суток проветривал. Человек должен уйти из той комнаты. Это прогулки на свежем воздухе, ношение масок и перчаток.  

А ещё регулярно мыть руки с мылом. Доказано, что это простое правило гигиены «убивает» вирус.

 

Айгерим Мукашева

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