В СК в открытый оборот вошли новые монеты номиналом 100 тенге

Национальный банк с монетами, которые отражают национальный колорит. В случае с такой красотой тавтология вполне допустима. 2020-й, несмотря на его не самые приятные особенности, принес много будоражащих открытий нумизматам страны.

Одни только монеты из серии «QYZ UZATÝ» чего стоят. Чистое серебро с небольшим бриллиантом плюс лаконичное оформление — мечта коллекционера. Такая же, впрочем, как и «Тобольский мыслитель». Это уже серия монет «Сокровища степи».

В Казахстане именно их около тысячи. Гораздо больше, но из-за содержания они не теряют своей ценности, металлических денег с портретом Абая Кунанбаева на реверсе. Это тоже коллекционная новинка 2020-го. Сюрпризы, причем не только для нумизматов, в уходящем году не заканчиваются.

Мейрам Мамбетов, руководитель отдела СКОФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение циркуляционные монеты «JETI QAZYNA» из серии «Сокровища степи» номиналом 100 тенге. Данные монеты будут использоваться наряду с обычными циркуляционными монетами.

Это значит, что расплатиться новенькими сияющими монетами можно будет в любом месте. Конечно, первая реакция и желание — оставить их себе при возможности. Этого казахстанцам никто не запретит.

Как и изучать с помощью таких денег историю своей Родины, философию настоящего казахского кочевника. Актуально для молодежи. А следующая информация будет больше полезна североказахстанским предпринимателям.

Мейрам Мамбетов, руководитель отдела СКОФ РГУ «Национальный банк РК»:

— В случае отказа в приеме данных монет, то им согласно статье 206 КоАП РК грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП.

В местном филиале Нацбанка советуют снимать на видео отказ в принятии монет или купюр, чтобы потом доказать свою правоту. Там же отмечают, с бумажными деньгами недопонимания среди продавцов и покупателей, как правило, происходят гораздо чаще.

Что случается редко, так это долгий оборот новеньких неколлекционных монет. Например, железные двухсотки сейчас в качестве сдачи получить практически нереально. Они аккуратно хранятся в копилках североказахстанцев.

Не исключено, что доступные новинки серии «JETI QAZYNA» тоже быстро исчезнут из оборота. Кстати, их общих тираж в Казахстане перевалил за 3 млн единиц.

Дарья Пышмынцева