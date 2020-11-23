Президент РК поручил повысить выплаты военнослужащим на 30%

На защите Отечества. Армия- опора и гарант сильной, независимой страны. Поэтому оборонной сфере нужно уделять пристальное внимание, подчеркнул Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил страны Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, за годы суверенитета в Казахстане проделана большая работа по повышению обороноспособности государства. И её продолжат.

Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооружённых силах и других воинских формированиях. Касым-Жомарт Токаев, Верховный главнокомандующий ВС РК

Больше средств станут выделять и на продукты питания для различных силовых структур. В течение 3 лет финансовые выплаты военнослужащим вырастут в среднем на 30%. Одним словом, делается всё для повышения их статуса.

Талгат Аликулов, начальник департамента по делам обороны СКО:

— Самое непосредственное участие принимают военнослужащие во всех процессах жизнедеятельности. На сегодняшний день всем военнослужащим СК выплачивается, помимо зарплаты, сумма в 25 тысяч тенге на каждого члена семьи. Медицинское обслуживание у нас бесплатное. Планируется повышение зарплаты, нас это радует.

Отдавать приоритет нужно и инновационным подходам обучения военному делу. В институте Национальной Гвардии РК- более 800 курсантов. За последние годы в учебном заведении видны заметные улучшения: обновляется оборудование, поставляется современная военная техника.

А преподавательский состав вуза и курсанты регулярно участвуют в международных армейских учениях. Это даёт возможность перенимать бесценный опыт передовых держав, делиться им с другими.

Чтобы наращивать силу, мощь и боевой опыт армии, президент страны поручил министерству обороны до 1 августа 2021-го разработать дорожную карту по расширению участия Вооружённых сил в миротворческих операциях ООН.

Абай Альжанов