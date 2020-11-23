ХК «Кулагер» уступил дебютанту первенства — «Сарыарке»

Спорт

17:19 23 Ноября 2020

Подопечные Александра Троицкого бодро начали матч. Однако и карагандинцы ничем не уступали хозяевам льда. Встреча была сродни противостоянием двух гигантов: соперники тщательно присматривались друг к другу, играли крайне осторожно, не рисковали идти вперед, сломя голову.

Ведь одна неверная ошибка могла решить исход целого поединка. Так и произошло. Во втором периоде на 29-й минуте гости сумели застать врасплох «скакунов». Отличился нападающий Иван Безруков. До финальной сирены ребята пытались отыграться, но увы, безуспешно. Итоговый счёт 0-1. 23 ноября команды проведут ответный матч.

Евгений Пашков, защитник ХК «Qulager»:

— Первый раз встречались с этой командой. Они -новички лиги. Интересная, боевая, молодая, быстрая команда. Хороший хоккей показали. Я думаю, с обеих сторон достойная игра была. Как говорится, от ножа. Немножко удача была на их стороне. Сильно рисунок игры не изменится, будем играть только на победу. Соперник нам по силам.

 

Дарья Пышмынцева

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