Гибелью парня закончилась вечеринка в СКО

Инцидент произошёл в селе Бесколь Кызылжарского района. 23-летний погибший и четверо парней сняли частный дом, чтобы отметить 18-летие одного из собравшихся.

К слову, все они жители Петропавловска. Заехали в дом вечером 18 ноября. Трагедия произошла утром следующего дня. По словам свидетелей, молодой человек вышел в кочегаргу покурить.

Через некоторое время он выбежал оттуда весь в огне. Друзья тушили водой и одеялами, вызвали скорую и полицию. Это было около 11 утра.

С обширными ожогами парня доставили в больницу. Примечательно, что в кочегарке свидетели нашли горящую канистру с растворителем.

Бахтияр Есимов, заместитель начальника отдела полиции Кызылжарского района:

— Канистра, со слов свидетелей, горела. Они вынесли её на улицу. Но, естественно, она потухла. Мы изымали уже не горящую. Парень в этот же день в вечернее время скончался в больнице, не приходя в сознание. Предварительная версия — самоубийство. По данному поводу начато досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК. Назначен ряд экспертиз.

Айгерим Мукашева