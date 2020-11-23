Футболисты «Кызылжара» одержали волевую победу

«Кызылжар» официально за 3 тура до финиша избежал зоны вылета. Судьбоносный матч для наших ребят прошёл в субботу на Центральном стадионе в южной столице.

Досрочно выиграв титул, тренерский штаб алматинского клуба избрал непривычную тактику и решил полностью довериться молодёжи. Уже на 15-й минуте встречи воспитанники «Кайрата» отблагодарили за доверие. Мяч в сетку ворот отправил полузащитник Данияр Усенов.

Но, вскоре после грубого фола на 21 -й минуте арбитр удалил игрока хозяев поля и поставил пенальти в их ворота. Хавбек «орлов» Максим Драченко был точен и восстановил равновесие в матче. Пару минут спустя Шота Григалашвили подловил вражеского голкипера на ошибке и вывел вперед команду.

Радовались петропавлоцы недолго. До перерыва чемпионы первенства отыгрались. 2-2. Несмотря на меньшинство, алматинцы смотрелись вполне достойно. Игра была на равных до тех пор, пока в конце матча они не схлопотали 2-ую красную карточку.

Это дало о себе знать, и в компенсированное время форвард Тимур Мульдинов принёс победу в поединке. За 3 тура до конца первенства в активе «Кызылжара» 19 очков. Это гарантирует нашим ребятам сохранение прописки в Премьер-Лиге.

Дарья Пышмынцева