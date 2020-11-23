551 североказахстанец отправится на службу в армию

18-летний Мухамед Есентай по специальности автомеханик, но своё будущее хочет связать с военным делом, а если быть точнее, то мечтает служить в пограничных войсках. Планирует пойти по стопам своего дяди.

Мухамед Есентай, призывник:

— Я пошёл в армию по своему желанию. Хочу отдать свой долг Родине. Я хотел бы пойти в пограничные войска, потому что вижу там больше перспектив.

Сегодня в городской военкомат пришли 20 североказахстанцев, им предстоит пройти медицинскую комиссию. До этого каждый из них сдал бесплатный ПЦР-тест на коронавирус, без него к медосмотру призывник не допускается.

В случае положительного результата на COVID-19 вся призывная кампания приостанавливается, проводится дезинфекция зданий. Но, таких фактов в регионе не выявили, часть призывников уже отправили на службу.

Талгат Аликулов, начальник департамента по делам обороны СКО:

— На сегодняшний день мы уже отправили призывников в пограничные войска и Вооружённые силы. Наряд выполнен на 100%, и нас это очень радует. Наряд на осень 2020 года — 551 человек. 235 человек мы отправили в Вооружённые силы и 85 человек отправили в пограничные войска.

Во время медицинского осмотра призывники проходят проверку у 10 медработников: рост, вес, зрение. Будущий солдат должен быть здоров. После аналогичное обследование они проходят в областном военкомате.

Талгат Аликулов, начальник департамента по делам обороны СКО:

— Армия — это очень большая школа. Я сам через это прошёл, и когда мы объясняем суть происходящих дел, они начинают заинтересовываться. Там они обучатся новым профессиям, заведут новых друзей. Увидят новые места.

Эти ребята пополнят воинские части Национальной гвардии страны.

Айгерим Муканова