В СКО за сутки зарегистрировано 85 заболевших COVID-19

За неделю, это с 13-ого по 19-ое ноября, в СК 461 случай коронавируса. Если сравнивать с предыдущей неделей, это в 1,7 раза больше. Почти треть заразившихся — североказахстанцы старше 60 лет.

О том, что им лучше не выходить из дома без крайней необходимости, говорится в каждом постановлении. Но, пожилые люди с симптомами заболевания продолжают поступать в стационары.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— По коечному фонду: развернуто 1165 инфекционных коек, на стационарном лечении находятся 420 пациентов, занятость коек составляет 36%. Кроме того, в СКО в приграничных районах развернуты карантинные койки для изоляции лиц, пересекших границу. Занятость карантинных коек составляет 11%.

В реанимации 22 пациента, один в крайне тяжёлом состоянии. На ИВЛ 10 человек. СК в так называемой «красной» зоне. Выйти из неё может отчасти помочь новое постановление санврача.

Пункт, который обрадует многих жителей, — часы работы продуктовых увеличили. Они работали только до 8 вечера, что вызывало большие неудобства. Были случаи, когда люди из-за работы просто не успевали купить продукты.

К тому же, не секрет, что перед закрытием магазинов в них были очереди. Согласно новому постановлению продовольственные могут работать до 10 вечера.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Ограничено время доставки продуктов питания, а также товаров до потребителя с 8 до 22.00. Приостановлена работа саун, в том числе находящихся при гостиницах и отелях. Разрешена работа только общественных бань, которые с общим залом без индивидуальных кабинок. С 9 утра до 8 вечера.

Максимальную наполняемость спортивных и тренажёрных залов уменьшили с 50 до 30%. Следующий пункт постановления касается дистанционки. На неё необходимо перевести не менее 80% сотрудников, это в коллективах, где свыше 30 работников.

Если меньше, то на удалёнку должна уйти половина минимум. Но даже самые жёсткие карантинные меры не помогут в борьбе с коронавирусом. Сознательность нужно проявить и североказахстанцам, говорят специалисты.

Есть случаи, когда в стационар поступает человек с подтверждённым коронавирусом. При эпидрасследовании выясняется, что симптомы у него уже неделю. Но человек пил жаропонижающие, ходил на работу, ездил в общественном транспорте.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Каждый человек при первых признаках должен самоизолироваться, не подвергать риску коллег. Если он больной едет в общественном транспорте, он за 40 минут может всю маршрутку инфицировать. Поэтому всех призываю, чтобы при первых симптомах они изолировались и обратились за помощью и меньше контактировали.

Также санврач призвал не посещать места массового скопления, ограничить живое общение с коллегами, родственниками и друзьями и соблюдать дистанцию. А ещё не забывать про ношение масок и не стесняться делать корректные замечания, если рядом с вами человек без неё.

Относится это и к таксистам. В выходные дни они — единственный способ передвижения для тех, у кого нет автомобиля. Нередко, водители маску не надевают и от пассажиров этого не требуют.

Айгерим Мукашева