В рамках ОПМ «Безопасная дорога» за два дня выявлено 500 нарушений

Зимняя резина на шинах, исправная тормозная система, минимальная скорость при движении и дистанция. Нарушение хотя бы одного из перечисленных правил может обернуться для автомобилиста трагедией. А снегопады, гололед и туманы еще более усугубляют ситуацию, особенно для тех, кто за рулем авто не так давно.

Именно поэтому, в осенний период, когда погода ведет себя максимально непредсказуемо, полицейские все чаще выходят в рейды. Кроме традиционных бесед с водителями и пешеходами, стражи порядка налаживают контакт с руководителями коммунальных предприятий, отвечающих за качество дорожного полотна.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции управления полиции г.Петропавловска:

— В рамках республиканского мероприятия «Безопасная дорога» за два дня на дорогах областного центра было выявлено около 500 адмправонарушений. Из них за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения выявлено 4 факта, за управление транспортом, лицами лишенными права управления задержано 2 водителя. Также выявлено два факта выезда на полосу встречного движения. 146 граждан привлечено к ответственности за переход проезжей части в неустановленном месте.

В целом в акции «Безопасная дорога » задействовали свыше 450 полицейских. Работают 149 автопатрулей, из них – 37 на дорогах республиканского и 10 — областного значений. Только за последние двое суток в регионе выявили чуть больше 1200 нарушений правил дорожного движения.

Из них 232-со стороны пешеходов. 147 фактов пренебрежения ремнями безопасности, 101 – пользование телефоном за рулем, 13 водителей задержаны в нетрезвом состоянии.

Анжелика Сычёва