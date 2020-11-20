Тяжелоатлет из СКО завоевал бронзу на Кубке мира в Перу

Этим юношам и девушкам нет и 17 лет. Но они делают такие вещи, после которых начинает казаться, что возможности и ресурсы человеческого тела не имеют каких-либо границ. Коронавирус стёр их, и участники ежегодного всемирного юношеского турнира по тяжелой атлетике не собирались в одной стране мира.

Номинально в этот раз ей стала Перу. Свои возможности 399 спортсменов из разных уголков земного шара показывали онлайн. Казахстан представляли семь атлетов. Они завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали.

-Я доволен результатом. Дальше — больше. Эти соревнования показали, что у нас растет отличная смена нынешнему поколению спортсменов… Я рад, что молодым ребятам дали возможность проявить себя, пригласив их в состав сборной, где они работают с лучшими тренерами и просто в идеальных условиях.

Дмитрий Чурсин, старший тренер юношеской сборной Казахстана по тяжелой атлетике.

А вот один из ярких победных моментов для 16-летнего североказахстанского спортсмена Жанали Туякова. И, конечно же, для Казахстана. 319 кг в сумме двоеборья привели нашего земляка к третьей ступени мирового пьедестала почета.

Вот такой яркий дебют уроженца севера страны на мировой площадке. О тернистом пути к такому результату, как и о том, каким Жанали был задолго до успеха на Кубке в Перу, хорошо знает его тренер Эрик Алибаев.

Эрик Алибаев, старший тренер области по тяжелой атлетике:

— Мальчик пришел ко мне в 7-м классе. Посоветовал мне его тренер по боксу. Мы решили, что будем работать, будем заниматься. Потом вижу, что данные у него. Он уже Казахстан один раз выиграл. По юношам в тройке постоянно был у меня. А до этого он оказывается 6 видов спорта прошел.

Но, грамотный руководящий состав управления спорта и тренер помогли Жанали Туякову найти себя именно в тяжелой атлетике. Середина ноября 2020-го для юного спортсмена выдалась особенно сложной.

Сначала чемпионат страны, где он стал лучшим и выполнил норматив мастера спорта РК. 19-го ноября юный североказахстанец попытался «покорить мир». И Жанали смог.

Эрик Алибаев, старший тренер области по тяжелой атлетике:

— Ему в декабре будет 17 лет. На следующий год на этот старт он не подходит по возрасту. Я говорил: «Жанали, это твоя судьба, тебе в этом возрасте шанс дается». Вот так, потихоньку с ним беседовал, разговаривал. Соревнования проходили в 00:30. Ребенок не привык к этому времени. Адаптироваться надо было ребенку. Я поэтому за неделю до этого времени тренировки в 2-3 часа ночи делал. Каждый день.

Отдых и покой Жанали Туякову пока «только снится». Сейчас он вместе со сборной области защищает честь региона на чемпионате страны по тяжелой атлетике в Талдыкоргане.

Дарья Пышмынцева