НИШ для вновь прибывших студентов — в виртуальном мире

Образование

19:12 20 Ноября 2020

Это Назарбаев интеллектуальная школа в виртуальном мире. Её студенты возвели в самой популярной аркаде среди подростков «Minecraft». Как говорит Арман Мухамеджанов, в проекте приняли участие 12 человек.

У каждого были свои обязанности. Например, Арман и его одноклассник Владислав отвечали за сервер, а другие — за постройку, масштаб, организацию игр и квестовых заданий.

Арман Мухамеджанов — студент НИШ:

— Почему мы построили школу в игре «Minecraft»? Основной идеей было показать нашим седьмым классам нашу школу, чтобы они в будущем могли ориентироваться и знали, как построена наша школа. Для них мы подготовили много интересных заданий, квестов, где они могут взаимодействовать со своими одноклассниками, учениками своей параллели и играть получать удовольствие.

Школу студенты «строили» около 3х месяцев. В представленной версии, кстати, еще и жилые дома микрорайона «Береке». Как отмечает директор учебного заведения Данияр Уалиев, проект, безусловно, эффективный для учащихся -новичков. Они должны знать об учреждении, в котором будут учиться.

Данияр Уалиев — директор НИШ:

— Сегодня в игре будут участвовать семиклассники, которые будут искать алмазы по разным местам. Тем самым, они увидят где находится какой-либо кабинет. Я думаю, им будет интересно, так как они играют в эту игру. Данная карта будет использовать в будущем для разных ивентов, которые будут ученики самоуправления сами проводить. Они хотят организовать чемпионат по майнкрафту среди 5-6 классов. 

В задумках у ребят есть еще несколько проектов, которые они собираются реализовать в этой игре. Один из них — показать усадьбу бабушки Шокана Уалиханова — Айганым ханым. В будущем группа планирует создать виртуальную версию сакральных мест северного региона.

 

Алишер Ашимов

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