Научно-практическая конференция «Козыбаевские чтения» прошла в СКУ

Научно-практическую конференцию начали с торжественного возложения цветов к бюсту академика Манаша Козыбаева. В университете это уже стало доброй традицией.

Уже позже на онлайн-встрече учёные говорили о важности трудов академика. Манаш Козыбаев — один из выдающихся учёных нашей страны. Его труды внесли значительный вклад в развитие науки: учебники и пособия по истории Казахстана, сотни публикаций.

В рамках «Козыбаевских чтений» также состоялось открытие центра Абая. Здесь студенты смогут глубже узнать о жизни великого просветителя казахского народа.

Заркын Тайшибай, профессор Kozybayev University:

— Популяризировать творчество Абая среди молодёжи — это наша главная задача. Для этого открыли центр. Здесь также смогут проходить конференции и беседы, посвящённые его творчеству. Его работы актуальны и в современности, думаю, знакомясь с его словами — назиданиями, каждый найдёт решение для своих проблем.

Центр для студентов станет небольшим современным музеем, в котором можно окунуться в мир дополнительной реальности при помощи смартфона.

Установив приложение, наведя телефон на стэнд — текст, и фотографии «оживут». А еще здесь можно прослушивать слова — назидания. Автор проекта уверен, для ребят это будет интересно.

Вячеслав Ким, предприниматель:

— Могут воспроизводиться 2D,3D объекты, музыка и видео. Всё, что ты придумаешь в своей голове, можешь придумать в дополнительной реальности. Её можно использовать во многих сферах: журналы, альбомы, фотографии. На данный момент это только набирает популярность. Технология новая, соответственно её нужно развивать. Поэтому мы работаем с университетами, полиграфиями.

На создание центра ушло два месяца. Любой сможет ознакомиться здесь с трудами мыслителя, взяв книгу и прочитав во время перерыва между парами.

Айгерим Муканова