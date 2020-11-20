На Якорской птицефабрике проведена масштабная модернизация

На Якорской птицефабрике — 230 тысяч несушек. В среднем в год они дают по 100 миллионов яиц. Но будет ещё больше. Чтобы не останавливаться на достигнутом и расширять производство, на предприятии провели модернизацию.

Дополнительно возвели новые корпуса, закупили новейшую технику, а в скором времени планируют увеличить в 2 раза поголовье птицы. В этом году план развития успешно довели до логического финала.

Балжан Агатаева, заместитель директора ТОО «Якорская птицефабрика», Кызылжарский район:

— На последней фазе мы модернизировали 1 корпус ремонтного молодняка и 2 корпуса промышленной птицы. Реализация проекта успешно прошла благодаря содействию акимата СКО, «Сбербанка», «Даму», «Казахинвест», «Казахэкспорт», и НПП «Атамекен». В новые корпуса мы заселили птиц. До нового года получим первое яйцо.

В каждом корпусе стоит передовое оборудование европейского производства. Его стоимость — более полумиллиарда тенге. Весь рабочий процесс на птицефабрике автоматизирован. По графику несушкам подают и воду, и корм.

В помещении поддерживают оптимальную температуру. О пернатых здесь заботятся, и, что немаловажно, соблюдаются все меры безопасности. Каждая птица проходит плановую вакцинацию, поэтому эпидемия птичьего гриппа предприятие миновала.

Балжан Агатаева, заместитель директора ТОО «Якорская птицефабрика», Кызылжарский район:

— Когда в мае поступила первая информация о вспышке птичьего гриппа в РФ, мы уже тогда начали вакцинацию всего поголовья, и только благодаря этому нам удалось сохранить птицу. Только предприятия в режиме закрытого типа и бескомпромиссного соблюдения внутреннего карантина позволит птицеводческим хозяйствам существовать и развиваться.

Абай Альжанов, корреспондент:

— После реализации инвестпроекта теперь на Якорской птицефабрике полноценно работают 10 корпусов. На предприятии насчитывается 560 тысяч птицемест. Плюс ко всему в ноябре сюда завезут ещё 140 тысяч суточных цыплят из России.

На полную мощность здесь планируют выйти к концу 2022-го года. Тогда на фабрике будут производить более 150 миллионов яиц в год. Успешный инвестпроект позволит удовлетворить спрос не только в Казахстане и соседних регионах России. Поставлять продукцию начнут в Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан.

Абай Альжанов