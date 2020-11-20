24 североказахстанца участвуют в международном конкурсе «Волонтёр года»

У каждого волонтёра своя история. У Дамира Абдина она начинается с самого детства. Среди ровесников отличался отзывчивостью и желанием помочь. Улыбчивый парень вспоминает, как будучи подростком приносил продукты, подметал в доме пожилой соседки. Сегодня его желание совершать добро превратилось в нечто масштабное.

Дамир Абдин-волонтёр:

— В волонтёрство попал случайно, через знакомых. Потом попал в «Лидер KZ»-занимаются поиском без вести пропавших. Там был активистом. Потом я стал даже координатором этого волонтёрского движения города Булаево. Потом я решил создать свой благотворительный фонд «Помощь рядом».

Этот склад — отдельная гордость Дамира и его команды. Здесь собраны вещи, детские игрушки и даже мебель. Вся одежда, принесённая неравнодушными петропавловцами, обязательно сортируется.

Что-то непригодное никогда не попадет в ящики, а значит- в семьи. Руку помощи волонтёрам протягивают и местные предприниматели. Например, недавно сюда завезли коробки с новой обувью.

Шапки, варежки, куртки и пальто- это то, в чём сегодня нуждаются горожане. Клуб волонтёров с инициативой согреть тех, кому холодно зимой, организовали акцию. Её сейчас активно распространяют в социальных сетях.

Дамир Абдин-волонтёр:

— У нас сейчас идет акция «Теплая зима». Сейчас зима наступает, на улице холодно. Мы объявили сбор теплой одежды. Потому что людей очень много у нас, семей очень много обращается. Люди на акцию хорошо реагируют, помогают.

Добро должно коснуться каждого. Именно по такому принципу работает Дамир. На постоянной основе он помогает многодетной матери Елене Гуйван.

Привозит всё необходимое: от продуктов до электронной техники. Справляться семье, где пятеро детей, в период коронакризиса сложно. Потому, прибегли к помощи добровольцев.

Елена Гуйван- многодетная мать:

— У меня пятеро детей. Старшему-17 лет. Потом 10 лет-Паша, 5 лет-Саша, 4 года Наташе, и вот годик Егорке. Дамир и его группа нам неоднократно помогают. Бывают и вещички, и продукты питания. Большое спасибо им за это.

Семья Гуйван не единственная, кого коснулись трудности в период пандемии. Дамир Абдин помог многим североказахстанцам. Один из самых ярких и инициативных в борьбе с COVID-19 награждён медалью «Халық алғысы».

Недавно он подал заявку на участие в международном конкурсе «Волонтёр года». В нем принимают участие 24 активиста из нашего региона.

Муса Аубакиров- координатор фронт-офиса по СКО:

— Голосование будет проходить в два этапа. Первая-прием заявок, второе-само голосование. Голосовать может абсолютно любой. Награждение будет проходить в 16 номинациях, от СКО подали заявку 24 человека.

Сегодня Дамир Абдин набрал около 2000 голосов. Поддержать активиста можно до 25 ноября. В этот же день на платформе ZOOM объявят победителей международного конкурса. Их наградят почетными грамотами и денежными призами.

Жанель Бисенбаева