Юлия Лагуткина призывает молодежь активно изучать государственный язык

Юлие Лагуткиной 22 года. Она в совершенстве владеет государственным языком. Изучать казахский начала со школьной скамьи. С тех пор язык Абая глубоко засел в ее сердце.

Юлия Лагуткина, заместитель председателя молодежного крыла общества украинцев «Оберег»:

— Я изучаю язык с первого класса. Тогда любовь к нему привил мой учитель казахского языка и литературы. Сейчас свободно и без барьеров разговариваю на нем на любые темы. Я хочу разрушить стереотип о том, что в Северном Казахстане люди практически не говорят на казахском. Ведь это не так.

Юлия хочет популяризировать среди населения изучение казахского языка и поднять уровень владения им. О своих планах студентка Евразийского национального университета им.Л.Гумилёва рассказала на заседании АНК.

Основной посыл её заключается в том, чтобы 2021 -й год снова прошел под эгидой добровольничества, только акцент сделать на волонтёров, которые будут обучать казахстанцев государственному языку.

Юлия Лагуткина, заместитель председателя молодежного крыла общества украинцев «Оберег»:

— Как говорит Елбасы Нурсултан Назарбаев :»Будущее Казахстана -в казахском языке. Я полностью соглашусь с этими выражением. Я считаю, что современная казахстанская молодежь обязана изучать государственный язык и должна сама тянуться к его изучению. Сейчас для этого созданы все условия.

Юлия надеется, что её идея найдет отклик у каждого казахстанца. И уже в следующем году волонтёры начнут активную работу в этом направлении.

Анжелика Сычёва