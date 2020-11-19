В музейном объединении СКО стартовал цикл онлайн-экскурсий

Магжан Жумабаев — автор многочисленных стихов, поэм и рассказов. Онлайн-экскурсию посвятили его жизни и творчеству. Судьба поэта была полна трудностей и трогает до глубины души. Он всегда боролся за справедливость и правду.

Это его и погубило. Жумабаев два раза сидел в тюрьме. Затем получил клеймо «враг народа». Его расстреляли 19 марта 1938-го. Спустя 20 лет посмертно реабилитировали.

Ирина Горбачева, научный сотрудник Северо-Казахстанского областного музейного объединения:

— До конца 80-х годов его творческое наследие было под большим запретом, и только с конца 80 -х годов начинают издаваться вновь его произведения. 2-49 В нашем музее хранятся копии документов Магжана Жумабаева, в том числе копии анкеты арестованного, здесь у нас в экспозиции она представлена, копия протокола допроса и, конечно же, собрание сочинений Магжана Жумабаева.

Также удалось сохранить вещи, которыми пользовался сам Магжан — посуда, молитвенный коврик и другие. Эта экскурсия относится к циклу «История края 18-20 вв», стартовал он с 11 ноября. Впереди зрителей ждет еще много всего интересного, следующая тема — «Спецпереселенцы».

Так как из-за пандемии североказахстанцы не могут посещать культурные учреждения, в Северо-Казахстанском музейном объединении радуют своих посетителей в онлайн- формате. Экскурсии, лекции, презентации — всю информацию можно узнать в Instagram и Facebook на страничке музея.

Еркен Шалкенов, заместитель руководителя Северо-Казахстанского областного музейного объединения:

— Первый проект -это онлайн- демонстрация «История одного экспоната», где мы рассказывали об уникальных интересных экспонатах нашего историко-краеведческого музея, а также картинах, хранящихся в фондах областного музея изобразительных искусств. Следующий проект — это проект онлайн -лекции по природе родного края и очерки по археологии, памятникам, внесенным в археологическую карту нашей области.

С 23 ноября в Северо-Казахстанском областном музейном объединении планируют проводить новый цикл онлайн-экскурсий «Путь лидера», посвященный дню Первого президента Республики Казахстан.

Анастасия Остертак.