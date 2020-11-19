У жителя Петропавловска украли гараж

В первый городской отдел полиции обратился горожанин, у которого украли металлический гараж. Мужчина уточнил, что хранил там строительные материалы. О пропаже он узнал от соседей. Благодаря свидетелям, полицейские быстро выяснили, что автогараж вывезли на грузовом автомобиле.

Подвоха в происходящим они не почувствовали, так как преступники действовали очень уверенно: приехали на грузовом автомобиле, оснащенном краном-манипулятором. Подозреваемый в краже оказался ранее неоднократно судимый 33-летний петропавловец.

Спецтехнику злоумышленник нанял, с ее же помощью сдал гараж в один из пунктов приема металла на окраине областного центра. Взамен получил 130 тысяч тенге.

Адилет Женисов, оперуполномоченный первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Был установлен и задержан ранее неоднократно судимый житель областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Сейчас стражи порядка проводят досудебное расследование, чтобы установить все детали происшествия.

Иван Катунин, житель г.Петропавловска:

— Молодцы, оперативно сработала полиция. Нашли шофера, позвонили ему. Через него нашли, куда этот гараж увезли. Его уже разрезали на куски и стоял поезд к отправке. Вовремя подоспели.

С начала года в северном регионе больше 1,5 тысяч раз происходили кражи. В 74% злоумышленников удавалось найти. Стражи порядка напоминают: чем раньше потерпевшие обратятся в полицию, тем выше вероятность раскрыть преступление по «горячим» следам.

Дарья Пышмынцева