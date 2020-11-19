Цены на недвижимость в СКО значительно выросли

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Примерно так раньше североказахстанцы искали квартиры для покупки. Сейчас с помощью специальных сайтов эта процедура стала значительно проще. Реже на них можно встретить объявление о продаже недвижимости от хозяина и гораздо чаще от риэлторов. Так или иначе, где искать жилье, знает большинство. А вот как накопить на заветные квадратные метры? Вопрос, который для огромного количества людей пока остается без ответа.

Еще сложнее его найти после просмотра нынешних цен на городском рынке недвижимости. От такого положения вещей руки опустятся, наверное, даже у самого оптимистичного человека.

Однушки — за 10 млн и выше, двухкомнатные квартиры — за 12-13-17 млн. Чтобы не «пугать слабонервных», стоимость трёшек, пожалуй, озвучивать не будем. Они, как машины класса люкс. Вот только без новеньких Bentley и Range Roverа среднестатистический североказахстанец обойдется, а вот без своей крыши над головой жить сложно. Как и получить ее, если вы не очередник. Именно на них рассчитаны первичный рынок и госпрограммы.

Елена Молодовская, руководитель агентства недвижимости:

— Клиенты обращаются чаще всего с минимальными запросами. Они хотят однокомнатные квартиры за 6 млн таких, конечно, квартир нет. Здесь мы ничем не можем помочь. Либо хотят двухкомнатные квартиры за 10 млн, такого предложения сейчас просто на рынке нет. Если брать аналитику за 2-3 года , у нас стоимость жилья была 180 тыс за квадрат, сейчас максимальная стоимость жилья у нас до 310. Это за квадратный метр на вторичном рынке.

Коммерческого жилья в Петропавловске очень мало. Да и удовольствие это тоже не дешевое. Квадратный метр в такой новостройке доходит до 370 тысяч тенге, рассказала Елена Молодовская.

А еще отметила, что спрос на собственные квадратные метры, несмотря на достаточно «кусачие» цены «, остается очень высоким. Таким же, как нахождение Петропавловска в республиканском рейтинге цен на квартиры. Областной центр вместе с крупными городами страны периодически входит в дорогой топ-5.

Елена Молодовская, руководитель агентства недвижимости:

— Все аналитики говорили о том, что у нас к осени будет снижение стоимости недвижимости, многие, конечно, этого ждали. Пандемия не повлияла. Наоборот спровоцировала рост, который способствовал повышению цен.

О том, как они могут меняться и расти даже в процессе переговоров с продавцами, причем не на сотни тысяч, а на миллионы, хорошо знает оператор нашего телеканала Михаил Казначеев и его супруга Анастасия.

Квартиру мечты, в нее они заехали недавно, на вторичном рынке искали около года. Много раз «разбивали ноги» о подводные камни рынка недвижимости. И что такое момент ожидания и реальности при просмотре потенциальной квартиры, супруги знают очень хорошо.

Анастасия Казначеева, жительница г.Петропавловска:

— Ни ремонта, ничего, полностью деревянные окна, ни мебели, ни обоев. Т.е вообще полностью «убитая квартира» за 8 млн. В наших долгих поисках мы нашли квартиру и практически по такой же цене. Непонятно, почему в Петропавловске квартиры с разным ремонтом, разной площадью и по одной цене.

Михаил Казначеев, житель г.Петропавловска:

— Мы работаем, нам проще, мы сами зарабатываем, все оплачиваем, делаем. Взять, допустим, молодых ребят, которые только выпустились. Для них это нереальные суммы, непостижимые просто. Даже общежития да. Мы уже даже смотрели и гостиничного плана квартиры. Там тоже сумасшедшие цены.

Уютную однушку Казначеевы взяли в ипотеку на 7 лет. В идеальных планах пары погасить кредит раньше и приобрести более просторное жилье, когда их семья станет больше. Сколько к тому моменту будут стоить квартиры в Петропавловске, и представить страшно.

Почему квадратные метры в областном центре такие дорогие? Очевидно, что на рынке недвижимости действуют свои правила, и государство не может на них влиять. Хорошим решением хотя бы для временного сдерживания цен на жилье, по мнению казахстанских экспертов, может стать мораторий.

Примерно 14 лет назад его ввели в Казахстане, чтобы перекупщики квартир, использующие госпрограммы, 3 года не имели право перепродать свое имущество. Может быть, в 2021-м было бы неплохо повторить такой опыт? Тогда, возможно, шанс на свой уют и комфорт получили бы больше североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева