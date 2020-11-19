Сегодня 186 семей заселились в две многоэтажки по улице Первомайской

Из окна семьи Назаровых, конечно, не площадь Красная видна, а детская площадка. Зато обзор открывается из собственной квартиры. Двое сыновей и столько же дочерей Аллы Назаровой в новой двушке уже каждый угол изучили. Остались довольны.

А больше всех счастлива хозяйка дома. Когда позвонили и сообщили, что подошла очередь на жильё, Алла была на работе. После этого звонка сконцентрироваться на делах уже не получалось, вспоминает женщина, мечта о собственной квартире сбылась.

Окончательно в это Алла поверила только несколько дней назад, когда получила ключи от долгожданных квадратных метров.

Алла Назарова, жительница г.Петропавловска:

— Нам всё нравится, комнаты просторные. Коридор большой. Кухня очень мне нравится, мечта. Мы ждали квартиру 13 лет, стояли на очереди. Я жила у мамы. Но там места не очень много, дети старшие у тети жили.

Так прошли последние 4 года семьи Назаровых. Планируют, что через неделю дети уже переедут в новую квартиру, и они с мамой соберутся за большим столом. Вот такое воссоединение.

А семья Шариповых в новую квартиру уже заселилась. Раньше супруги с двумя детьми жильё снимали. На это уходила большая часть заработка. А ещё приходилось каждый год переезжать в поисках своего угла. Теперь после 11 лет съёмных однушек наконец нашли.

Алмаз Шарипов, житель г.Петропавловска:

— Можно сказать, все районы проехали, с 20-го начиная, до Бензостроя доехал. Раньше 25 платил в общежитии, потом 45-50 и плюс коммунальные. То, что я платил, теперь эти деньги будут уходить в первое время на ремонт. На семью зато будет уходить. Теперь будет 2-3 отдавать. Это копейки по сравнению с тем, что платили раньше.

Квартиры в этом доме выдали 93 семьям из категории социально уязвимые. Рядом дом-близнец, тоже для многодетных, неполных семей, людей с ограниченными возможностями, сирот и ветеранов. Эти две многоэтажки построили на месте 4 аварийных двухэтажек по Первомайской.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Стены разваливались, крыша была очень опасной. Люди подвергались ежедневной опасности. Поэтому было принято решение выселить этих людей, предоставить им жильё, это 32 квартиры. И вместо этого построить два пятиэтажных дома на 186 квартир. Мы продолжаем работу по сносу ветхого старого жилья в Петропавловске. За 3 года мы снесли уже более тысячи домов, где не было никаких удобств.

Тысяча семей из старых просевших домов переехали в благоустроенные квартиры. Получат их и очередники. Притом не только в Петропавловске. В 5 районах возводят 7 многоэтажек. Это арендно-коммунальное жильё.

Кроме того, в следующем году в микрорайоне «Береке» «вырастут» 5 многоэтажек на 556 квартир. Их получат 130 многодетных семей и более 400 из социально уязвимой категории. Помимо «Береке», заметно изменится облик ещё одного перспективного микрорайона по улице Уалиханова.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На будущий год запланировано её расширение, существенное расширение. Проект уже готов. Как столько позволит погода, мы начнём строительные работы. Вдоль улицы Уалиханова в этом году мы начали строить дома. Здесь тоже будет продолжен снос частного сектора. Запланировали строительство Дворца спорта между Уалиханова и Назарбаева. Также мы запланировали строительство нового большого парка.

Это всё планы на следующий год. А если говорить о 2020-ом, то на строительство жилья из бюджета выделили 18 млрд тенге. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В области сдадут 3 тысячи квартир. Из них 625 предназначены для социально уязвимых слоев населения. 125 для многодетных семей. Всего новоселье в этом году отметят 11 тысяч североказахстанцев.

Айгерим Мукашева