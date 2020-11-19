Приемы граждан в антикоррупционном ведомстве проходят в онлайн-формате

Новости МТРК

19:01 19 Ноября 2020

Татьяна Криворотько обратилась к специалистам из-за безысходности. В октябре родной брат женщины отправился на 4 года в места не столь отдаленные. Его обвинили за сговор с мошенниками. Обманным путем мужчина оформил документы на чужую квартиру, завладев жильём.

Так, по крайней мере, решили в суде. На самом же деле, уверяет женщина, родственника подставили. Сообщники-друзья брата, украли удостоверение личности из дома, а затем незаконно воспользовались документом в личных целях.

Татьяна Криворотько, жительница г.Петропавловска:

— В этом году 9 ноября его осудили за мошенничество. Осудили его незаконно, без оснований. 

К недоумению, прибавилось ещё и чувство несправедливости, говорит Татьяна. Во время судебных тяжб показания принимали только у подельников, которые проходили по делу.

Ернар Баянгазин, руководитель антикоррупционной службы СКО:

— Полномочий оспаривать решение суда на законодательном уровне у нас не существует. Повлиять тоже мы не в силах. Оспаривать решение можно только в суде вышестоящей инстанции.

От судебных вопросов — к проблемам жилья. Семья Наурызбаевых планировала заселиться в новый дом по «5-10-20». Но, в акимате четко ответили, что госпрограмму ещё не утвердили.

Дарина и Магжан Наурызбаевы:

— Решили сами искать застройщика. И нам сказали, что нет свободных квартир. Как быть в такой ситуации? Как нам ипотеку оформить? Нам срок дали 2 месяца, а потом продлили до 6. 

Ернар Баянгазин, руководитель антикоррупционной службы СКО:

— Я ваш номер передам в свое подразделение, в управление добропорядочности и превенции. Постараемся вопрос поднять на уровне акимата города. По крайней мере, там они должны внести ясность в ситуацию. Специалисты должны все объяснить.

Обратную связь с населением в антикоррупционной службе ведут регулярно: 2-3 раза в неделю. За 10 месяцев в профильное ведомство поступило 442 обращения. Из-за пандемии и карантина приёмы граждан проходят сейчас в онлайн-формате.

Абай Альжанов

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