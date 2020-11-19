Елена Литвинова: Лежала и думала, выживу ли я?

Сейчас Елена Литвинова может спокойно прогуливаться на улице, наслаждаться первыми холодными и снежными днями, а вот в июле, вспоминает женщина, ей было не до этого. Летом у неё проявились первые симптомы заболевания, но, она приняла их за обычную простуду, занималась самолечением, позже состояние и вовсе ухудшилось.

Елена Литвинова, жительница г.Петропавловска:

— Я, как и любой житель, не верила в коронавирус. Мы все слышали, что это началось где-то в Китае. И я думала, что это происходит где-то далеко и меня не коснётся.

Только после ухудшения состояния Елена вызвала врача на дом. Сначала ей назначили лечение антибиотиками, но это не помогло. После поставили диагноз «пневмония».

Елена Литвинова, жительница г.Петропавловска:

— Меня отправили на обследование, и диагноз подтвердился. 30% поражение лёгких. Перевели на инъекционные антибиотики. Большое спасибо врачам областной больницы, они меня буквально вытащили с того света. Потому что состояние у меня было вплоть до потери сознания.

Елена отказалась от госпитализации, лечилась дома, врачи регулярно звонили и узнавали о состоянии. Чтобы выздороветь, женщине потребовался месяц, за этот период пришлось сильно потратиться на медикаменты. До сих пор вспоминает, как тяжело протекала болезнь.

Елена Литвинова, жительница г.Петропавловска:

— Страх смерти. Я никогда не забуду одну ночь, которую пережила. Когда я лежала и была до того слаба, что не могла даже никому позвонить. Я лежала и думала: выживу ли я. Всю ночь лежала и молилась. Очень страшно.

Сейчас она здорова, но до сих пор переживает последствия пневмонии. После ходьбы у неё появилась одышка и лёгкое недомогание. При себе у Елены всегда маска и антисептики. Говорит, североказахстанцам стоит проявить свою самосознательность. Ведь и она не верила в вирус, пока не столкнулась с ним.

Айгерим Муканова