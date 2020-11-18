В СКО молодежи прививают неприязнь к коррупции

Новости МТРК

19:07 18 Ноября 2020

Молодёжь — основа будущих побед Казахстана. Поэтому их воспитанию и личностному становлению стоит уделять особое внимание. Непринятие коррупции — одно из важных правил, которое должны знать дети.
К сожалению, с коррупцией знаком почти каждый казахстанец.

Чтобы построить сильное государство, необходимо искоренять эту проблему. В этом направлении в стране уделяют особое внимание. В школах с детьми специалисты проводят классные часы, беседы, конкурсы на тему противодействия коррупции. Карантин и дистанционное обучение этому не помешали.

В рамках проведения антикоррупционного республиканского форума, посвященного международному дню борьбы с коррупцией, в региональной антикоррупционной службе прошла масштабная онлайн — конференция на тему «Стратегии, которые можно использовать для преодоления негативных последствий коррупции». В ней приняли участие североказахстанские школьники, они выслушали мнения экспертов.

Ернар Баянгазин, руководитель антикоррупционной службы по СКО:

— Вы, дорогие ученики, должны понимать, что без настойчивости и трудолюбия сложно стать востребованным специалистом. С целью воспитания антикоррупционной культуры в 435 организациях образования созданы и функционируют добровольные школьные «Адал урпак». В них состоят более 20 тысяч учащихся. Это особый клуб, которые посещают самые ответственные ребята.

 

 

Айгерим Мукашева

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