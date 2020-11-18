В РК завершилась кампания по свободному прикреплению к поликлиникам

Сменить поликлинику на свой выбор во время очередной кампании прикрепления североказахстанцы могли по нескольким причинам: если медучреждение, к которому относится человек, его не устроило, либо гражданин поменял место постоянного или временного проживания и работы.

Рашида Иванова, заместитель директора филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— В этому году, как и в прошлом , в кампании прикрепления участвовало 17 организаций, 13 районных и 4 городских поликлиник , в том числе частное некоммерческое учреждение «Денсаулык «. Итоги кампании подводятся по согласованию организации информатизации, то есть она подтверждает данные о численности населения в регистр.

15 ноября кампания по прикреплению к медучреждениям завершилась. В течение 10 дней будет идти обработка данных. И только после этого специалисты сформируют протокол с итогами. По предварительным данным правом выбора поликлиники именно в рамках прикрепления воспользовались всего 18069 человек.

Рашида Иванова, заместитель директора филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Правом внутреннего переприкрепления воспользовались более 11 тысяч человек.Если сравнить с 2019, то в том году правом выбора поликлиники воспользовались больше 40 тысяч человек. 30 из них пожелали поменять поликлинику, в этом году таких граждан у нас 3, раза меньше.

Основными причинами прикрепления является принцип семейного обслуживания, он подразумевает выбор одного врача для все семьи, и шаговая доступность, когда медучреждение находится недалеко от места проживания.

Обратиться в выбранную во время кампании поликлинику граждане смогут только с 1 января 2021-го. До конца текущего года пока будут посещать прежнюю.

Анжелика Сычева