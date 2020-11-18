В этом году на водоёмах СК утонул 1 рыбак, ещё один пропал без вести

Зима в СК наступает, как правило, раньше положенного. Хотя столбики термометра за всю эту осень показывали выше нуля, климат у нас резко континентальный. За последние 2 недели в регионе выпал снег и установилась холодная погода. Морозы привлекли внимание любителей зимней ловли, которые уже сейчас отправились на водоёмы в поисках клёва.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Даже несмотря на рекомендации спасателей, многие рыбаки забывают о простых правилах безопасности, и выходят на лёд, когда он слишком тонок. К примеру, сейчас возле села Бесколь толщина льда составляет всего 6 — 9 сантиметров.

Такая толщина льда на озёрах, а на реках этот показатель меньше. Чтобы избежать несчастных случаев на воде с начала ноября, а, точнее, в выходные и праздничные дни, спасатели выходят на рейды. Рыбакам раздают листовки, а ещё напоминают об опасности, которую таит ловля на ещё неокрепшем льду.

Владимир Плоских — рыбак опытный, у него в этом деле 25-летний стаж. Своему хобби уделяет практически всё свободное время. В этом году на лёд вышел впервые. Говорит хотел сходить на разведку, заодно проверить хороший ли сейчас клёв.

Владимир Плоских, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Живу рядом, в двухстах — трехстах метрах от старицы. Ледобур, палатку беру с собой. Соблюдаем меры безопасности, проверяем лёд ледобуром. Рыбалка сегодня не очень. Мелкая рыбка, но всё ещё впереди.

Тем не менее, трагедий избежать не удаётся. В марте этого года в Кызылжарском районе едва не утонул житель села Рассвет. Во время таяния льда рыбак провалился под воду. Его успели спасти. А 17 ноября в соседней Костанайской области произошёл инцидент уже с печальным финалом. На одном из водоёмов спасатели извлекли тела 2 утонувших мужчин.

Аслан Ахметжанов, начальник ОЧС Кызылжарского района:

— Хотелось бы обратиться ко всем любителям зимней ловли: сейчас лёд ещё не окреп. Хотел бы попросить их подождать до морозов, когда толщина льда будет соответствовать более 20 см.

Всего по территории Кызылжарского района протекает 2 реки и насчитывается более 60 озёр, а также других различных водоёмов.

Абай Альжанов