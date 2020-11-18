Серийные идентичные кражи из автомашин и грабеж происходят в СК

В течение октября в полицию поступили сразу несколько заявлений об идентичных кражах. Неизвестный преступник из салонов автомобилей похищал деньги, смартфоны. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия: в районах совершения краж изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей.

В результате задержан 30-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Горожанин дал признательные показания.

Адилет Женисов, оперуполномоченный первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— По данным фактам, возбуждены уголовные дела по статьям: 188 часть 3 и 191 часть 1 УК РК. Проводятся следственные действия, проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений. На сегодняшний день установлена его причастность к совершению шести преступлений, совершенных на территории города Петропавловска.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что он также похитил деньги и куртку у одного из жителей города. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания городского управления полиции. Идет следствие.

Подозреваемый:

— Грабеж. — Как это произошло? — Парня ограбил в гостинице. — Познакомились: распивали пиво с ним в баре. Потом просто взял и его ограбил; знал, что у него деньги есть, взял.

С начала года в области зарегистрировано 1736 краж чужого имущества. Их раскрываемость превысила 74%. В управлении полиции говорят, что необходимо ответственнее относиться к своему имуществу.

Специалисты советуют: на авто иметь исправную сигнализацию, стараться парковаться в зоне обзора камер видеонаблюдения, а также не хранить в салоне деньги и ценные вещи. В случае совершения преступления немедленно обращаться в полицию.

Анастасия Остертак