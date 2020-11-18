Около 2,5 тыс североказахстанцев в 2020г. обучились государственному языку

Из-за пандемии занятия проводились в онлайн-формате через платформу ZOOM. За 8 месяцев слушатели освоили навыки разговорного и официально-делового стиля.

Импонировал и гибкий график обучения — можно было заниматься в обеденное и вечернее время после работы. В конце курса учащиеся сдают итоговые экзамены, которые и определяют уровень их знаний. Новую группу слушателей сформируют уже в январе следующего года.

Умитжан Шынтемирова, директор КГУ «Центр обучения языкам»:

— В этом году в связи с карантином обучение переведено в онлайн-режим с применением современных электронных технологий. На сегодняшний день курсы закончились, идут итоговые контрольные работы, также в онлайн-режиме.

Айгерим Мукашева