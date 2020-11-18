На заводах области появляются новые рабочие места

Получать знания бесплатно, жить в комфортном общежитии и обучаться на современном оборудовании. Этого вполне достаточно, чтобы вчерашние школьники не уезжали на учёбу в другие регионы и страны. В этом году только в Kozybayev University количество грантов выросло вдвое, если сравнивать с 2017-ым.

Сейчас свыше 3900 студентов обучаются за счёт государства. Всего же будущую профессию в вузе осваивают свыше 7,5 тысяч. Это на 40% больше, чем три года назад. Но привлекательность университета повышают не только бюджетные места. Учебный материал и оснащение играют не последнюю роль.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Начиная с 2017-го года, на улучшение материально-технической базы ВУЗа направлено более 1,2 млрд. тенге (2017 год — 122,2 млн. тенге, 2018 год — 463,5 млн. тенге, 2019 год — 382 млн. тенге, 2020 год — 237,5 млн. тенге) .Кроме того, продолжается строительство нового учебно-лабораторного корпуса и двух общежитий.

Получится целый студенческий городок. Позитивные изменения произошли и в колледжах. Их в регионе 25. 4 в этом году получили высокотехнологичное оборудование. Теперь азы будущей профессии студенты осваивают не только по книжкам, макетам или с помощью старого оснащения.

В их распоряжении современные станки и аппараты. В следующем году ещё 5 колледжей получат новое оборудование на общую сумму 1,5 млрд тенге. Одно учебное заведение в Петропавловске, остальные в районах. В итоге за 2 года обновят маттехбазу 40% колледжей региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Положительные изменения приводят к снижению оттока выпускников школ нашей области. Так, в сравнении с 2017 годом, количество абитуриентов, поступивших в казахстанские вузы, увеличилось с 39 до 56%. Как итог, число наших школьников, поступивших в зарубежные учебные заведения, сократилось с 21 (2017 год) до 12% (2020 год).

Абитуриентов удержали, условия для них создали, отток сократился. Возникает другой вопрос. Где гарантия, что, получив знания, им не придётся уезжать в поисках работы. Трудоустройство выпускников — вопрос, который держат на контроле, говорит руководитель управления образования. 90% выпускников вуза работу нашли. А что с теми, кто покинул стены колледжей?

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В сравнении с прошлым годом отмечена положительная динамика в трудоустройстве выпускников. Если в прошлом году на рабочих местах было трудоустроено 66% выпускников, то в текущем году этот показатель составил 72%. Наибольшее количество выпускников у нас по отрасли с/х (516), образование (575). По трудоустройству данные направления являются одними из самых высокотрудоустраиваемых — 70 и 76%.

Хороший уровень трудоустройства в таких специальностях, как техник-механик в отрасли сельского хозяйства, воспитатель в детском саду, ветеринарный техник, экономист по финансовой работе. Следует логичный вывод, что профессии востребованы. От 75 до 90% тех, кто на них учился, работу нашли.

А вот каменщики, штукатуры, пчеловоды, ассистенты фармацевта и узконаправленные слесари трудоустраиваются с вероятностью 90-100%. В регионе строят больше домов, развивается промышленность, а значит, и рабочих рук потребуется больше. Но, чтобы молодые специалисты пришли на предприятие и остались там, нужны достойные условия труда.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это в первую очередь, достойная заработная плата, постоянное повышение квалификации. Немаловажное значение имеет помощь в улучшении жилищных условий. Сегодня ряд сельхозформирований строят дома для своих работников. Всего по области — более 150 домов. Считаю, что к этой работе должны подключиться промышленные и строительные компании.

Лишним не будет помочь и с первоначальным взносом. Это частая причина того, что молодые работники не могут приобрести дом или квартиру. Глава региона поручил совместно с бизнесом подумать над разработкой программы по предоставлению жилищных сертификатов для молодых инженеров и строителей.

Следить за трудоустройством студентов надо не только первый месяц после выпуска, а на протяжении года, как минимум.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы дали команду, чтобы просмотрели в обязательном порядке — пенсионные отчисления. Это показывает, устроился человек или нет. Надо отслеживать, работает ли он в течение всего года.

Обсудили на заседании и осеннюю призывную кампанию. Она стартовала 1 сентября и продлится до конца декабря. Отдавать долг Родине отправятся 236 североказахстанцев. Каждый из них будет проходить ПЦР-исследование.

Айгерим Мукашева