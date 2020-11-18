Два золота и два серебра. Награды завоевали тяжелоатлеты СКО

Начнем с первых мест. Оно, а еще норматив мастера спорта РК достались Жанали Туякову. Спортсмен выступал в весовой категории +109 кг. С участниками на 48 кг меньше боролся и принес области еще одно золото Александр Шпехт. Денис Полубояринов и Алина Колиушко завоевали серебро.

Плюс к этому наша землячка выполнила норматив мастера спорта международного класса РК. Сейчас команда во главе с Эриком Алибаевым готовится к еще одному чемпионату страны по тяжелой атлетике. На этот раз «железное противостояние» развернется в Талдыкоргане. Кроме того, 19-го ноября в Перу на Кубке мира честь Казахстана будет отстаивать Жанали Туяков.

Дарья Пышмынцева