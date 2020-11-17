В СК прошла внеочередная 31 конференция СКОФ партии «Нур Отан»

Начали с утверждения предвыборной программы филиала партии. В ней нуротановцы определили 7 приоритетов. Это рост экономики области, создание комфортного и безопасного для проживания региона и обеспечение нового качества жизни.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— По области от членов партии поступило 1150 наказов и предложений, в том числе к проектам предвыборных программ — 1088. При этом 978 наказов были предусмотрены в проектах предвыборных программ, еще 81 проработаны и дополнительно включены в проекты.

По 19 наказам сейчас принимают меры, ещё 10 нужно будет решать на республиканском уровне. По тематике преобладали вопросы транспорта и инфраструктуры, жилья и ЖКХ, а ещё образования, бизнеса и сельского хозяйства. Обсуждали проблемы и слабые места всех этих сфер и дебатёры.

Теперь они борются за попадание в партийный список Мажилиса. Их выступление может перевесить чашу весов, потому в заявленные три минуты каждый старался вложить все свои идеи и новаторства. Одно из них — портал общественных инициатив. Любой житель может подать петицию, и если она наберет определённое количество подписей, то попадёт на стол местным властям.

Они должны вопрос решить и ответ аргументировать. Говорили и о таких проблемах, как разница в качестве образования между сельскими школами и городскими. Затрагивали и вопросы зарплат в деревнях, водоснабжения и дорог, необходимости в газификации и сохранении лесов.

Партийные конференции — второй этап праймериз. Всего в нём участвовали 632 человека. Они провели около 6,5 тысяч встреч с избирателями. Каждый прошёл большой путь, пока готовился и участвовал, расширили кругозор и получил бесценный опыт, отметил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Главная задача — отбор активных граждан и попытаться разбудить в себе участие в обсуждении реализации, подумать, какие механизмы можно придумать законодательные, нормативные.

После дебатов началось голосование. В каждом районном филиале и в областном центре депутаты отдали свой голос за наиболее подходящего по их мнению кандидата.

Наибольшее количество голосов набрали генеральный директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, председатель правления АО «СПК «Солтүстік» Есжан Оразалин и директор ТОО «Центр юридических услуг» Дмитрий Колода.

Затем нуротановцы утвердили партийный список в маслихат СКО. Прошли 48 участников праймериз. По квоте среди них 33% женщин и 21% молодежи.

Айгерим Мукашева