В библиотеке им.С. Муканова прошла онлайн-встреча, посвященная 175-летию Абая

Абай Кунанбаев — национальная гордость казахского народа, литературное наследие которого изучают и чтят по сей день. Диана Тургунова — студентка Высшего колледжа имени Магажана Жумабаева. Сегодня она знакомит читателей с творчеством выдающегося поэта на трех языках: русском, казахском и английском.

Диана Тургунова — студентка Высшего колледжа им. М. Жумабаева:

— В этом году Великому Абаю исполнилось 175-лет. В нашем городе, как и в других городах нашей страны, есть множество объектов, которые носят его имя. Сегодня я познакомлю читателей библиотеки с 25-м словом. Почему я его выбрала? Потому что Абай рассказывает о полиязычии, добродетели и воспитании ребенка.

Алишер Ашимов — корреспондент:

— В словах великого поэта содержится мысль о том, что народ должен чтить и следовать своим традициям, хранить и передавать потомкам национальную идентичность, стремиться к единству. Особое внимание Абай Кунанбаев уделил народной мобилизации: государство должно развивать свои внутренние механизмы самодостаточности, конкурентоспособности и мощи. А это особенно актуально в наши дни.

Мероприятия, посвященные юбилею великого казахского поэта, проводятся ежегодно. Однако, из-за эпидемиологической ситуации в стране они проходят в прямом эфире в социальных сетях Facebook и Instagram.

Алишер Ашимов