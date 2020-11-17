Руководитель антикоррупционного ведомства СКО проведет прием онлайн

С введением ограничительных мер в регионе деятельность ряда государственных и правоохранительных органов перешла на онлайн — формат взаимодействия с населением. Данную практику в своей службе успешно применяет и областная антикоррупционная служба.

Руководитель регионального антикоррупционного ведомства Ернар Баянгазин 19 ноября с 10 часов утра до 12-ти дня проведет свой очередной онлайн -прием граждан посредством веб-приложения Skype.

Специалисты напоминают североказахстанцам, если кто -то столкнулся с фактами коррупционного правонарушения, неправомерных действий со стороны представителей государственных органов, или создаются административные барьеры, то население может обратиться к специалистам.

Для этого необходимо через скайп набрать в поиске «Антикоррупционная служба СКО». Как сообщили в пресс-службе департамента, во время дистанционного приема будет работать «горячая линия» по приему обращений граждан как по фактам коррупции, так и по сбору предложений по устранению коррупционных рисков.

Предварительная запись ведется по номеру: 8 (7152) 70 13 83. Всего с начала 2020 года в антикоррупционную службу СКО обратились 442 жителя региона.