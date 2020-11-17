Полицейские задержали пастуха, хранившего сушеную коноплю и охотничье ружье

В селе Липовке в доме у 61-летнего мужчины нашли 2 свёртка, три спичечных коробка, полстакана растительного вещества со специфическим запахом и пластиковую бутылку со следами копчения. Кроме того, сельчанин хранил у себя охотничье ружье«ИЖ-27» с 10 патронами.

Известно, что пасти скот мужчина устроился недавно. Ранее он уже привлекался к ответственности за наркопреступление. По словам подозреваемого, коноплю он нарвал самостоятельно, а заготовил её для личного употребления.

Находку стражи порядка изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас идет следствие. Стоит отметить, с начала года полицейские региона изъяли из незаконного оборота свыше 400 кг различных наркотических веществ. В рамках акции «Участок» они обошли свыше 180 тысяч подворий, в ходе которых выявили больше 9 тысяч правонарушений.

Абай Альжанов