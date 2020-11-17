На стадионе «Динамо» прошел развод комплексных сил полиции

Первые, кто реагируют на тревожные вызовы, задерживают преступников и помогают людям. Это все о полицейских. С соблюдением санитарных норм прошел очередной гарнизонный развод комплексных сил. Стражам порядка и военнослужащим зачитали ориентировки, довели приказы и задачи.

Особо отличившихся сотрудников наградили специальным званием и медалями. Затем их проверили на наличие амуниции, знание устава. Также проинспектировали служебный автотранспорт городского и областного батальонов патрульной полиции.

Обращаясь к личному составу, заместитель начальника ДП СКО Енбек Сембин отметил важность вежливого и тактичного отношения к гражданам, а также всемерного содействия населению во всех ситуациях, требующих помощи людей в погонах.

Завершился развод торжественным маршем под звуки духового оркестра, после которого полицейские разошлись по местам несения службы.

Анастасия Остертак